Sarıkamış şehitleri için Sisdağı’na yürüdüler

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği (5000 kişi) törende, İl Jandarma personelince 102 metrelik Türk bayrağı açılarak vatandaşların eşliğinde bir kilometrelik yürüyüş yolunda birlikte taşındı. İl protokolü, milletvekilinin yanısıra geniş vatandaş katılımının olduğu program kuranı-kerim tilâveti, sehitler için dua ve protokol konuşmalarının ardından Sarıkamış menüsü çorba ikramı ile son buldu.