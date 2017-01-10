Sarıkamış şehitleri anıldı!

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Özel Çamlıca Kalem Anadolu Lisesi ve Ortaokul 8. Sınıf öğrencileri, vatanımızı savunmak uğruna, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, ölüme meydan okuyan ve böyle bir kış gününde gözlerini kırpmadan şehâdete yürüyen kahramanların yazdığı bir destan olan Sarıkamış Harekâtı’nın 102. yıl dönümünde etkinlik düzenledi.

Sarıkamış şehitlerini ve bütün şehitlerimizi yâd etmek için, 06 Ocak 2017 Cuma günü saat 14:45’te, Büyük Çamlıca tepesi ve korusu içinde, öğrenci, öğretmen, idareci ve velileri ile birlikte, çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olması maksadıyla “Sarıkamış Şehitleri Anısı’na” bir yürüyüş tertip edildi.

Bu vatan uğruna şehâdete yürüyen şehitlerimize şükran, bu etkinliğimize katılan değerli katılımcılara ise teşekkürlerimizi arz ederiz..