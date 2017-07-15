Sarıgöl’deki yatırımlar güz dönemi hizmete girecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl’de yapımına başlanan büyük yatırımlar arasında yer alan Sarıgöl Kapalı Pazaryeri ve Otopark Projesi ile Gençlik Merkezi inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Mevcut projelerde yürütülen çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç’e, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür Şube Müdürü Adem Gökçe, Sarıgöl Koordinasyon Şube Müdürü Akif Kılıçaslan da eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve beraberindekiler ilk olarak ilçede gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak olan modern Gençlik Merkezi’nde incelemede bulundu. Mimari yapısıyla da dikkat çeken merkezde tüm bölümleri inceleyen Genç, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Sarıgöl gençliği tarafından heyecanla beklenen merkezde gençlerin kendilerini geliştirebilmesi ve çağın değişimine ayak uydurabilmeleri amacıyla tüm faaliyetlerin yer aldığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, gençlerin daha rahat ortamlarda, daha gelişmiş dersliklerde eğitim alıp sosyalleşebilmesi için modern merkezde tüm ayrıntıların düşünüldüğünü belirtti.

Merkezde inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ve güz döneminde ilçe sakinlerinin hizmetine sunmayı planladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ise, “Yaklaşık 2 ay süre içerisinde Gençlik Merkezi’nde inşaat çalışmalarını tamamlayarak Sarıgöllü vatandaşlarımıza kapılarını açacağız. Merkezimizin tamamlanmasıyla MABEM de bu merkezde hizmet verecek. Bunun yanı sıra modern merkezimizde MASMEK için atölyelerimiz yer alıyor. Merkezimiz gerek modern mimarisi, gerekse de açılacak modern kurslarla bölgede adından söz ettirecek, bulunduğu alana canlılık katarak gençlerin dinamizmini bu bölgeye taşıyacaktır” dedi.

İlçe sakinlerinin sosyal ve kültürel anlamda keyifle vakit geçirebilmeleri amacıyla merkezde tüm ayrıntıların düşünüldüğü belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ”İçinde fuaye alanından-kurs alanına, konferans salonundan-kütüphanesine kadar her anlamda ilçe sakinlerine hizmet verecek modern bir merkez burası. Merkezde inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte inşallah Gençlik Merkezi’ni güz döneminde hizmete sunacağız” ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve beraberindekiler, Gençlik Merkezi’nin ardından Sarıgöl Kapalı Pazaryeri ve Otopark Projesi’nde incelemede bulundu. Genç, burada da yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Genç, toplam 5 bin 523 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Sarıgöl Kapalı Pazaryeri ve Otopark Projesi’nin tamamlanmasıyla vatandaşların modern bir pazar yeri ve otoparka kavuşacağını dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç daha sonra Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’u makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.