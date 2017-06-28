Sarıgöl’de çiftçilere trafik eğitimi

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim ve Tescil Büro ile Sarıgöl İlçe Gıda-Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik trafik eğitimi verildi. Alemşahlı Mahallesinde düzenlenen trafikte çiftçi eğitiminde çiftçilere özellikle, traktörlere takılan römorkların arkasında mutlaka reflektör takılması, traktörlerin arkalarına takılan pulluk, taral gibi uzun tarım aletlerinin kullanımı, tarla ve bahçelerde traktörle yapılan çift sürümlerinde dikkat edilecek hususlar, traktörde yolcu alınmaması konularında eğitimler verildi. Tarım ilaçlaması yapılırken çiftçilerin maske takmaları konusuna da dikkat çekildi.