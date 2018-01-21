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Sarıeroğlu: KİT'lerde yeni istihdam alanları açacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu  KİT'lerde yeni istihdam alanları açacaklarını belirterek, "O istihdam alanlarına  taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu  sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 15:40
Sarıeroğlu: KİT'lerde yeni istihdam alanları açacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti  Mamak İlçe Kadın Kolları Kongresinde, kadın kollarıyla birlikte önemli çalışmalar  yaptıklarını vurguladı.

Kadın kollarında çalışmanın önemini yakından bildiğini belirten  Sarıeroğlu, kadın kollarına fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Sarıeroğlu, hükümet olarak kadınlar için önemli düzenlemeler  yaptıklarına dikkati çekerek, AK Parti'nin icraatlar konusunda kendisiyle  yarıştığını, yapılanların  daha iyisini yine AK Parti'nin yapacağını söyledi.

Kadınların iş gücüne katılma oranının yüzde 34 seviyesine yükseldiğini  belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Sadece son 10 senede 4 milyon kadınımız iş gücüne katıldı. Bu,  Türkiye'de kadınlara yönelik çalışmaların göstergesi. İŞKUR, 1 milyon 200 bin  kişiyi işe yerleştirdi. Bunun 400 binini kadınlar oluşturdu. Güçlü bir ülke  doğrultusunda kadınların istihdamda yer alması için var gücümüzle çalışacağız.  İŞKUR, aktif iş gücü programlarına katılanlara asgari ücret oranlarını da aşan  şekilde harçlıklar veriliyor. Kadınlarımız bu programlardan faydalanıyordu ama  onların daha fazla faydalanması için çok önemli bir uygulamayı başlıyoruz. Bundan  sonra mesleki eğitim kurslarımıza, işbaşı eğitim programlarımıza katılan 2 ila 5  yaşında çocuğu olan hanımlara İŞKUR olarak bakım yükümlülükleriyle ilgili olarak  400 lira destek daha vermeye başlıyoruz. Yeter ki hanımlarımız bu imkanlardan  etkin bir şekilde faydalansın."

"İŞÇİLER ART NİYETLİ GİRİŞİMLERE ALET EDİLMEYE ÇALIŞIYOR"

Bakan Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin bazı kesimleri rahatsız  ettiğine işaret ederek, "Sosyal medya üzerinde, özellikle WhatsApp grupları  üzerinden yapılan algılarla çalışanlarımız farklı alanlara empoze edilerek bazı  art niyetli girişimlere alet edilmeye çalışıyor. Buradan tüm çalışanlarımıza  sesleniyorum; bunlara fırsat vermesinler. Oluşturulan bu gruplarda kimlerin  olduğunu, neler görüşüldüğünü, duyarlı işçi kardeşlerimiz bizlere iletiyorlar. Bu  yapılan olumlu düzenlemeye gölge düşürmeye çalışanlara kimse fırsat vermesin."  ifadesini kullandı.

Taşeron düzenlemesinin büyük bir titizlikle hazırlandığına dikkati  çeken Sarıeroğlu, düzenlemenin hazırlık aşamasının tüm bakanlıkların görüşü  alınarak yapıldığını bildirdi.

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna da değinen Sarıeroğlu,  "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda  çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için  çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'NİN SABRINI SINAMAYA KALKMASIN"

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin çok önemli süreçlerden geçtiğine  değindi. "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan  Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 72 kardeşimizi şehit vermiştik, onların  anısına 72 uçağımızla birlikte hava harekatını başlatmış durumdayız. Hiç kimse  Türkiye'ye talimat vermeye kalkmasın, hiç kimse Türkiye'nin sabrını sınamaya  kalkmasın. Bizim Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu, sınırımızda PKK'sı,  PYD'si, YPG'si, DAEŞ'i tüm terör örgütlerine karşı sınır güvenliğimizi,  bölgemizin sınır koridorunda oluşturulmak istenen o kuşağı yok etmeye yönelik bir  operasyondur. Rabbim Mehmetçiğimizi korusun, hiçbir evimize ateş düşürmesin.  Rabbim onlarla birlikte olsun, ordumuzu bu operasyonda muzaffer kılsın."

Kongreye, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Ankara Büyükşehir Belediye  Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Mamak  Belediye Başkanı Mesut Akgül ve partililer katıldı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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