Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sarıeroğlu: 1 milyonu çalışan 5 milyon kişi mutluluk yaşıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu KHK) ile çalışma hayatında yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 10:28
Sarıeroğlu: 1 milyonu çalışan 5 milyon kişi mutluluk yaşıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çalışma hayatında yapılan düzenlemelerle ilgili, “Bir milyondan fazla kardeşimiz, aileleriyle birlikte 5 milyon kişi hükümetimizin müjdesiyle büyük bir mutluluk yaşıyor. Kimse bu mutluluğu gölgelemeye çalışmasın” dedi.

Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır her alanda yaptıkları devrim niteliğindeki çalışmalara taşeron düzenlemesiyle bir yenisini eklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda tüm beklentilerin ötesine geçerek çalışma hayatında bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Sarıeroğlu, “Yaptığımız düzenlemeden toplamda bir milyonu aşkın emekçimiz yararlanmaktadır. Düzenleme kapsamında, kamuda ve mahalli idarelerdeki taşeron işçisi kardeşlerimizin istihdamı, mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri, 4/C kadrosunda çalışanlarımızın 4/B kadrosuna geçişi düzenlendi. Düzenlemenin kapsamı ve yararlanan sayısı da ortadadır. Bir milyondan fazla kardeşimiz, aileleriyle birlikte 5 milyon kişi hükümetimizin müjdesiyle büyük bir mutluluk yaşıyor. Kimse bu mutluluğu gölgelemeye çalışmasın” açıklaması yaptı.

KHK 1 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Edinilen bilgiye göre, KHK ile çalışma hayatında yapılan düzenlemeler toplamda 1 milyon 20 bin çalışanı kapsıyor.
Bu sayının 450 bini kamuda taşeron olarak çalışanlardan (Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları), 20 bini kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlardakilerden, 50 bini kamuda 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerinden, 450 bini il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde çalışan alt işveren işçilerinden, 23 bini mevsimlik işçilerden, 27 bini ise 4/C statüsünden 4/B’ye geçenlerden oluşuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    1. Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    2. ‘Aracında olmayan muayeneden geçemiyor’
    3. Hükümetten KHK'nın o maddesiyle ilgili..
    4. Fatih Terim neşteri vurdu
    5. CHP’yi zora sokan düzenleme! M. Kemal..
    6. Putin bahaneyi buldu: Geri dönebiliriz
    7. Yastık altından 2,5 ton altın çıktı
    8. Afrika’da Erzurum hasretiyle yaşıyor
    9. Rusya ağzındaki baklayı çıkardı:..
    10. Atatürk Havalimanı… Anında karşılık..
    11. Quaresma'nın menajeri açıklama yaptı
    12. Her yer Türk bayrağı
    13. Mesih'in dönüşünü bekliyorlar!..
    14. ‘Diyarbakır’da 2018 istihdam yılı..
    15. Diyanet'ten dev hamle
    16. Tüm Türkiye için uyarı geldi! Yılbaşı..
    17. Hasan Ruhani 'noel' ağacı ile aynı..
    18. Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!..
    19. Mahkeme Başkanı'nın 40 yıllık sanat..
    20. Mideye çok iyi gelir! Kansere Karşı...
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
    Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?
    Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?