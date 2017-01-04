Sarı nokta hastalığı nedir? Tedavisi nelerdir?

Bu haber 401 kez okundu

Sarı nokta hastalığı nedir?

Makula dejenerasyonu olarak isimlendirilen sarı nokta hastalığı körlüğe yol açan bir retina sorunudur.

Sarı nokta hastalığının belirtileri nelerdir?

• Görme kalitesinde bozulma

• Görme kaybı

• Göz önünde karartılar

• Renk görmede bozukluklar

• Cisimleri, çizgileri eğri veya kırık görme

Sarı nokta hastalığı kimlerde görülür?

Sarı nokta hastalığı sigara kullananlarda, 55 yaş üstü kişilerde ve kalıtımsal risk taşıyanlarda görülür.

Sarı nokta hastalığına yol açan risk faktörleri nelerdir?

• Yaşlılık

• Kalıtımsal sorunlar

• Yüksek tansiyon

• Sigara

• Lipid-kolestrol yüksekliği

• Beslenme bozukluğu

• Obezite

• Uzun süre güneşe maruz kalma

Sarı nokta hastalığının çeşitleri nelerdir?

Sarı nokta hastalığı kuru ve yaş olmak üzere ikiye ayrılır.

Kuru tip: Retina tabakalarının altında yağlı materyal birikmesiyle oluşur. Yavaş ilerler ve görme kaybına yol açar.

Yaş tip: Hasta bölgede oluşan bozuk kılcal damarların makulaya ilerlemesiyle oluşur. Nadir görülen bu durum ani görme kaybına yol açar.

Sarı nokta hastalığı nasıl tedavi edilir?

Sarı nokta hastalığının kuru tipinde koruyucu tedavi, yaş tipinde ise göz içine iğne ve fotodinamik tedavi uygulanır. Koruyucu tedavide anti-oksidan A, C, E vitaminleri, lutein ve çinko kullanılır. Göz içine iğne tedavisi yöntemi damla ile uyuşturularak yapılır. Bu uygulama sırasında hasta herhangi bir Ağrı hissetmez. Fotodinamik tedavide ise önce toplardamardan özel bileşimde verteporfin adında bir ilaç verilerek, düşük şiddette bir lazer uygulanır.

Sarı nokta hastalığı tedavi edilmezse ne olur?

Sarı nokta hastalığı tedavi edilmez ise körlük oluşabilir. Bunun sonucunda hasta, yardım almadan günlük işlerini yapamaz hale gelir

Sarı nokta hastalığından nasıl korunulur?

Yaşa ve kalıtımsal sorunları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Fakat diğer risk etkenleri kontrol altında tutulabilir. Bunun için:

• Tereyağı, kırmızı et ve kolesterol içeren yiyeceklerden uzak durulmalı

• Yüksek tansiyon kontrol altında tutulmalı

• Akdeniz diyeti ile beslenilmeli

• Sigaradan uzak durulmalı

• Güneşten korunmak için filtreli güneş gözlüğü takılmalı