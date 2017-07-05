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Sarhoş yolcu uçakta kanlar içinde kaldı!

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya gelen uçaktaki sarhoş yolcu etrafa yumruk atıp bağırarak olay çıkardı. Üstü başı kanlar içinde kalan ve bir türlü sakinleşemeyen adamın, yüzünü koltuğa çarpmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:09
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:09
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