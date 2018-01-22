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Sarhoş kadın doktordan polise skandal tehdit!

Antalya Muratpaşa'da, polise tehditler savuran alkollü kadın doktorun ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:11

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu caddesinde dün saat 05.00 sıralarında, maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza riskine karşı caddeyi trafiğe kapattı.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Polis, bu sırada ikazlarına uymayan ve içinde 2 kadının olduğu otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan kadın sürücü, yola devam etmek istedi.

POLİSİN ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ

Kendisine engel olmak isteyen trafik polisinin üzerine de aracını süren kadın, yoldaki bariyeri aşamayacağını anlayınca durdu.

Trafik polisleri tarafından otomobilinden indirilen sürücü, alkol testi yapmak isteyen ekiplerle tartışmaya başladı.

Polise uzun süre hakaret eden ve belgelerini vermek istemeyen sürücünün, Anestezi Uzmanı Dr. E.G. olduğu anlaşıldı.

"BEN DOKTORUM TAMAM MI"

Polislere, "Ben doktorum, tamam mı?" diye bağıran ve Antalya'ya 2 önce geldiğini söyleyen E.G., "Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz, devlet memuruyuz" dedi. Bu sırada, yanındaki arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı E.G.'nin polisle yaşadığı tartışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

6 AY EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan ölçümde 1.57 promil alkollü çıkan E.G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu. Aracı alkollü kullanmaktan 1002 TL ceza yazılan E.G.'nin kullandığı aracın da babasına ait olduğu belirlendi. Otomobil, trafik otoparkına çekildi. E.G. ise ifadesi alınmak üzere Demircikara Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan Dr. E.G.'nin, olaydan önce arkadaşlarıyla eğlence merkezinde yemek yiyip, alkol alırken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Canlarla güzel bir akşamdayız her günümüz böyle mutlu olsun' notuyla paylaştığı görüldü.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:11
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