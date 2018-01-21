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Sarhoş doktordan skandal tehdit: Bir gün polis ameliyat için gelirse...

Antalya'da, trafik kazasına müdahale eden polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışan anestezi uzmanı Dr. Emine G., yapılan testte 1.57 promil alkollü çıktı.

21 Ocak 2018 Pazar 13:01
Sarhoş doktordan skandal tehdit: Bir gün polis ameliyat için gelirse...

Emine G., "Ben doktorum" diye bağırdığı polis ekiplerine, "Bir gün polis, ameliyat için gelirse ben, ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz insan değilsiniz" dedi. Emine G. ile polisler arasında yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza riskine karşı caddeyi trafiğe kapattı. Polis, bu sırada ikazlarına uymayan ve içinde 2 kadının olduğu 71 FC 177 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan kadın sürücü, yola devam etmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen trafik polisinin üzerine de aracını süren kadın, yoldaki bariyeri aşamayacağını anlayınca durdu.

ANESTEZİ UZMANI DOKTORDAN POLİSLERE TEHDİT

Trafik polisleri tarafından otomobilinden indirilen sürücü, alkol testi yapmak isteyen ekiplerle tartışmaya başladı. Polise uzun süre hakaret eden ve belgelerini vermek istemeyen sürücünün, Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emine G. olduğu anlaşıldı.

Polislere, "Ben doktorum, tamam mı?" diye bağıran ve Antalya'ya 2 önce geldiğini söyleyen Emine G., "Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz, devlet memuruyuz" dedi. Bu sırada, yanındaki arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı Emine G.'nin polisle yaşadığı tartışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KOYULDU

Yapılan ölçümde 1.57 promil alkollü çıkan Emine G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu. Aracı alkollü kullanmaktan 1002 TL ceza yazılan Emine G.'nin kullandığı aracın da babasına ait olduğu belirlendi. Otomobil, trafik otoparkına çekildi. Emine G. ise ifadesi alınmak üzere Demircikara Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan Dr. Emine G.'nin, olaydan önce arkadaşlarıyla eğlence merkezinde yemek yiyip, alkol alırken, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Canlarla güzel bir akşamdayız her günümüz böyle mutlu olsun' notuyla paylaştığı görüldü.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 13:01
  1. Ben doktorum
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 16 dk önce
    Sen Dr sun diye her şey sana mubah mı? Haddini bil!!!
  • vatandaşvatandaş29 dk önce
    Bu kadını memuriyetten ve özel sağlık kuruluşlarında da çalıştırmaktan men etmeli.
  • Kadir bashoruz Kadir bashoruz 33 dk önce
    Egeralkollu dr torpil gecilirse bize dr kart vizini veron bir gun bize alkoluolursak biz o dr tanidiyik bizi de es gec diyelimalkolli tragie cikmak adam oldurmek gibidir
  • ŞerifŞerif37 dk önce
    İşte bu zihniyet bizi ne hale getirdi. Sözde doktor ama içkili araba kullanıyor ve bir de tehdit yazık
  • HalitHalit38 dk önce
    Bu doktor bozuntusunu inşaallah sağlık bakanlığı görevden alır.
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 41 dk önce
    BÖYLEBEYİNSİZLERİNİNSAN KATLİNE DESTEK VERMEK İÇİNMİ DOKTOR KILIĞINDA HASTANELERDE TUTUYORSUN UZUNSAĞLIK BAKANI UYUMUYOR İSALLAHKUSURA BAKMABU UYARILARI AĞIR YAPARIZÇÜNKÜ VURDUM DUYMAZ LİK ÇOK İLLAKİ BİRİLERİ KAMÇI VURMADAN HARAKETE GEÇİLMİYOR
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 41 dk önce
    BÖYLEBEYİNSİZLERİNİNSAN KATLİNE DESTEK VERMEK İÇİNMİ DOKTOR KILIĞINDA HASTANELERDE TUTUYORSUN UZUNSAĞLIK BAKANI UYUMUYOR İSALLAHKUSURA BAKMABU UYARILARI AĞIR YAPARIZÇÜNKÜ VURDUM DUYMAZ LİK ÇOK İLLAKİ BİRİLERİ KAMÇI VURMADAN HARAKETE GEÇİLMİYOR
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