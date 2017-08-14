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Sardunya bakımı nasıl yapılmalı?

Sardunya için yer seçimi nasıl olmalı, sardunya için toprak seçimi nasıl olmalıdır, Peki balkonların vazgeçilmezi olan sardunya bakımı nasıl olur?

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:32
Sardunya bakımı nasıl yapılmalı?

Yaz aylarında çiçek açan sardunya bitkisi, balkonların olmazsa olmazı. Her balkonda sardunya bulunmasının sebebi aslında sadece güzel görüntüsü değil,  sardunya aynı zamanda yaz sıcaklarına en çok dayanıklılık gösteren çiçeklerden biri.

Sardunya bakımı 

Sulama işlemi: 

Sardunyalar,  tıpkı kaktüs bitkisi gibi suyu ana gövdelerinde depolar. Bu yüzden çok fazla su sevmezler.
Balkonda güneş gören sardunya bakımı için haftada iki kere sulama yapmanız yeterlidir.

Sardunya sulama işlemini ya sabah erken saatlerde ya da akşam güneş batarken yapmalısınız. Öğlen yapılan sulama güneşin etkisiyle sardunyanın suyu emmesini önler ve zarar verir. 

Sulama yaparken dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da su kireçlenmeleri. Aşırı kireçli sular sardunyaların solmasına neden olabilir. 

Sardunya için yer seçimi: 

Sardunyalar salon çiçeği değildir. Bu sebeple dış mekanlarda olmaları gerekir. Çünkü içeride kaldıklarında hava alması engellenir bu da yaşam sürelerine etki eder.

Sardunya için en ideal alan: güneş gören ve rüzgarsız bölgelerdir.

Sardunya için toprak seçimi nasıl olmalı?

Sardunyalar, bütün besleyici mineral ve vitaminleri topraktan alır. Dolayısıyla toprak seçerken dikkat edilmelidir.
Sardunyalar, kalitesiz topraklarda yetişirse,  köklerinin su almasını engelleyeceği için bitkinin gelişememesine ve solmasına neden olur. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:32
  1. Sulama
  2. yaz ayı
  3. sardunya bakımı
  4. YAŞAM Haberleri
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