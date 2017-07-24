Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sarayköylü çiftçilerin sulama suyu sıkıntısı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinden yaklaşık 30 çiftçi, sulama birliğinin düzensiz sulama sisteminden dolayı tarlalarının susuz kaldığını iddia ederek Denizli Valiliğinden yardım istedi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:38
Sarayköylü çiftçilerin sulama suyu sıkıntısı

Sarayköy ilçesinde Pamukkale Sulama Birliği yetkisinde olan sulama konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve tarlalarını sulayamadıkları için verim alamadıklarını belirten çiftçiler, Denizli Valiliğine gelerek vali ile görüşmek istedi. Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk ile görüşen çiftçiler jandarma himayesinde çarşamba günü tarlalarını sulama sözünü alarak valilikten ayrıldı.

"Meyve ağaçları yandı"

Sarayköylü çiftçi Refik Şahin yeterli sulama imkanı gelmediği için pamuklarının yandığına dikkat çekerek, “Pamukkale Sulama Birliği’nden yeterli su gelmediği için mağduruz. Pamuklar yandı meyve ağaçları yandı. Valimiz, kaymakamımız, belediyemiz, başkanımız, tarım ile ilgili tarım il müdürlüğü, bize yardımcı olsun. Suyun Sarayköy’e inmesi için elinden gelen yardımcı olsun, elini taşın altında koysun” dedi.

"Düşük verim aldık"

Bir diğer çiftçi Mehmet Salih Konya ise zamanında yapılamayan sulama sebebiyle tarımda verimin düştüğüne dikkat çekerek, “Pamuk, mısır gibi ürünler ekmekteyim. Sulama birliğinin kanalın son bölümü rahat sulanmadı. Pamuklar verimli suyu alamadı, sulanamayan ürün boyu kısa kalmakta ürünün vakti geçince verilen su hükmü yoktur. Kanaldaki yönetim uygun olmadığından aşağı gelene kadar su kalmadı. 80 günde bizim bölgeye su gelmedi. Sözde belli bölgeler kapatılıp belli bölgelere yapılacaktı. Bize sıra geldiğinde su gelmedi. Ürün için büyük sıkıntı. Bu şikayetleri iletmek için vali beye kadar geldik. Sulama birliği ziraat odası başkanımız vali bey ile görüştük. Dekarda 500 kilo olması gereken pamuk şu an da 300 kilo, dekarda 200 kilo düşük verim aldık” diye konuştu.

Sarayköy Ziraat Odası Başkanı Halil Aktım ise jandarma kontrolünde bir düzen sağlanacağını ve çarşamba günü suyun geleceğini dile getirdi.

"Çarşamba günü sulanacak"

Pamukkale Sulama Birliği Başkanı Ahmet Ekincier, uzun bir kanala sahip olunduğu için az bir alanın sulanmadığını belirterek, “Kanalda 115 kilometre sulama alanımız var. Sulanamayan 250 dekar alan kaldı. 115 kilometre alana sahip yerde bu yer kaldı. Kanalımız 12 metre küp su almasına rağmen 7 metre küp su veriyoruz, patlamaya yol açmamak için. Yarından sonra kalan yerler de sulanacak. Toplam alan 65 bin metrekare sulanan alan var” dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:38
  1. Saray
  2. Konya
  3. Denizli
  4. Mehmet Salih
  5. Çarşamba
  6. Pamukkale
  7. Ekinci
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri Dağıtıldı
    1. Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri..
    2. Lozan Antlaşması 2023'te bitmiyor mu?
    3. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    4. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    5. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    6. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    7. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    8. Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik..
    9. Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta
    10. KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na..
    11. Bu ne saygısızlık! Mezarlıkta oynadı
    12. 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
    13. Basının gücü, Millet ve Demokrasinin..
    14. Yaz Spor Okulları'na rekor katılım
    15. Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü
    16. Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı..
    17. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    18. İBB iddianamesinde sanıkların..
    19. Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a
    20. BEÜ’den Zonguldak’a büyük katkı
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir