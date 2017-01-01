Sarayköy'e yeni ilkokul

Selçuklu Belediyesi, ilçede eğitim hayatına sağladığı fiziki ve sosyal yatırımlara yenilerini ekliyor. Kütüphaneler, kapalı spor salonları, suni çim sahalar ve 5 yıldır okullarda uyguladığı Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile Selçuklu’da eğitim alanında birçok projeyi hayata geçiren Selçuklu Belediyesi, yapımına devam edilen 4 anaokulunun ardından Sarayköy Mahallesine kazandırılacak ilkokulun inşaatına da başladı.

Mevcut ilkokulun ihtiyaçları karşılamaması ve mahalle sakinlerinin yeni bir okul binası istekleri üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi, Sarayköy Mahallesine yeni bir ilkokul binası kazandırıyor. 1 anasınıfı, 4 derslik, idareci ve öğretmenler odasının bulunacağı Sarayköy İlkokulu 400 m² inşaat alanına sahip olacak. Temel betonunun döküldüğü okul binası, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına yetişecek. Sarayköy İlkokulu yaklaşık 600 bin TL’ye mal olacak.

Selçuklu Belediyesi’nin eğitim hayatının her aşamasında önemli projeler ürettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerden birisi eğitim kalitesi ve eğitim oranıdır. Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için her türlü fiziki imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi, 36 kütüphane, 32 derslikli 2 okul, anaokulları, spor salonları, okullara akıllı tahta, bilgisayar ve projeksiyon cihazı desteği vb. birçok proje ile eğitim camiasına katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Yapımına başladığımız Sarayköy İlkokulu da kısa sürede tamamlanarak mahallemizin okul ihtiyacını giderecek ve çocuklarımızın modern bir binada eğitim almalarını sağlayacak” dedi.