Sarayda vurulmak üzereydi ki...

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, az kalsın kendi korumaları tarafından vurulacaktı.



Dünyanın en iyi korunan binalarından biri olarak bilinen Buckingham Sarayı'nda yürüyüşe çıkan Kraliçe 2'inci Elizabeth, üzerine doğrultulmuş bir silahla karşılaştı.



NTV'de yer alan habere göre, sabaha karşı saat 3'te sarayın koridorlarında bir karartı gören koruma, nişan aldı, "Kıpırdama" diye bağırdı. Kraliçe, kendisi olduğunu söyleyince, koruma "Az kalsın vuracaktım" dedi. 90 yaşındaki Kraliçe, uyku tutmadığını, hava almak için çıktığını söyledi. Kraliçe korumaya, "Bir dahaki sefere haber veririm, böylece beni vurmak zorunda kalmazsınız" dedi.



Noel kutlamalarına katılamamıştı



İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yeni yıl dolayısıyla düzenlenen ayine sağlık sorunları nedeniyle katılmamıştı. Buckingham Sarayı, kraliçenin "ağır soğuk algınlığı" yüzünden Sandringham'da yapılacak geleneksel yeni yıl kilise ayinine katılamayacağını duyurmuştu.



2. Elizabeth'in, İngiliz hanedanının 4 kuşaktır kullandığı bir sarayın bulunduğu Sandringham'da istirahatte olduğu kaydedildi.



Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle geçen haftaki Noel ayinine de katılmamıştı.