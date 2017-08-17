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Sarayda neler oluyor? Prensler tek tek ölüyor!

Suudi prens Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud’un bugün gelen ölüm haberi son aylarda taht kavgalarıyla gündemden düşmeyen Suudi Arabistan Sarayı’ndaki prensler arası savaşı yeniden gündeme getirdi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 21:24
Sarayda neler oluyor? Prensler tek tek ölüyor!

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı, bugün Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Dün öldüğü belirtilen prensin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, cenaze töreninin bugün gerçekleşeceği aktarıldı. Suudi prensin ölümü son aylarda taht kavgalarıyla gündemden düşmeyen Suudi Arabistan Kraliyet ailesi içerisindeki prensler arası savaşı yeniden gündeme getirdi.

BİR AYDA ÖLEN İKİNCİ PRENS

Prens Bender bin Fahd'ın, bu ay öldüğü açıklanan ikinci Suudi prens olması akıllarda soru işareti yarattı. Prens Selman bin Abdullah bin Turki el Suud'un da 8 Ağustos'ta hayatını kaybettiği belirtilmişti. 26 yaşındaki prensin ölüm nedeni hakkında da bir bilgi verilmemişti.

SUUDİ SARAYI'NIN KAYIP PRENSLERİ

Krallık rejimiyle yönetilen Suudi Arabistan'da kayıp prensler de özel gündem maddesi… Önceki gün BBC'de yayınlanan habere göre halen 3 Suudi prens kayıp! Habere göre Prens Turki bin Bandar, Suud bin Saif, Prens Halid bin Farhan son yıllarda esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldular…

HEPSEDİLEN ESKİ VELİAHT PRENS!

Öte yandan geçtiğimiz ay Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ı birinci veliaht prens ilan etmesiyle eski İçişleri Bakanı ve veliaht prens Muhammed Bin Nayif'in sarayda hapsedildiği gündeme gelmişti. ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan eski veliaht prensi ve eski içişleri bakanı Muhammed bin Nayef'in Suudi Arabistan'dan çıkışının yasaklandığını ve sarayından çıkmasına izin verilmediğini yazdı. Nayif'in atamalar sonrası hiçbir resmi törende fotoğraf vermemesi bu iddiaları güçlendirmişti.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 21:24
  1. Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı
  2. Suudi Arabistan
  3. Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud
  4. Suudi prensin ölümü
  • Hüseyin Hüseyin 49 dk önce
    Hangisi ölse de, hangisi başa gelse de farketmez. Abd'ye kuyruk olmuşlar yıllardır, abd ne emrederse onu yaparlar.
  • SayarSayar49 dk önce
    Arkadaşlar ölümlerin çoğunluğu uyuşturucudan maalesef sarayda genç prensler dışarı çıkamıyor çareyi uyuşturucuda buluyorlar sonuç ölüm maalesef
  • Teyyo Teyyo 51 dk önce
    Gebersinler. Yıllardır Suud halkının hazinesini yiyorlar.
  • Cumali MolCumali Mol51 dk önce
    Üzülerek söylüyorum - Türkiye, bu güne dek diğer devletlere din dersi verecek altyapıya sahip değildir.
  • Git İşineGit İşine1 sa önce
    Neler mi oluyor, tek tek ölüyorlar mı? Ölüm işlerini siz mi tanzim ediyorsunuz? 
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Müslüman yanlılarsa eline ayağına dolaşmasın diye öldürüyorlardır
  • abdoabdo1 sa önce
    bunlar nasıl müslüman böyle.
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