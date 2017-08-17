Sarayda neler oluyor? Prensler tek tek ölüyor!

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı, bugün Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Dün öldüğü belirtilen prensin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, cenaze töreninin bugün gerçekleşeceği aktarıldı. Suudi prensin ölümü son aylarda taht kavgalarıyla gündemden düşmeyen Suudi Arabistan Kraliyet ailesi içerisindeki prensler arası savaşı yeniden gündeme getirdi.

BİR AYDA ÖLEN İKİNCİ PRENS

Prens Bender bin Fahd'ın, bu ay öldüğü açıklanan ikinci Suudi prens olması akıllarda soru işareti yarattı. Prens Selman bin Abdullah bin Turki el Suud'un da 8 Ağustos'ta hayatını kaybettiği belirtilmişti. 26 yaşındaki prensin ölüm nedeni hakkında da bir bilgi verilmemişti.

SUUDİ SARAYI'NIN KAYIP PRENSLERİ

Krallık rejimiyle yönetilen Suudi Arabistan'da kayıp prensler de özel gündem maddesi… Önceki gün BBC'de yayınlanan habere göre halen 3 Suudi prens kayıp! Habere göre Prens Turki bin Bandar, Suud bin Saif, Prens Halid bin Farhan son yıllarda esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldular…

HEPSEDİLEN ESKİ VELİAHT PRENS!

Öte yandan geçtiğimiz ay Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ı birinci veliaht prens ilan etmesiyle eski İçişleri Bakanı ve veliaht prens Muhammed Bin Nayif'in sarayda hapsedildiği gündeme gelmişti. ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan eski veliaht prensi ve eski içişleri bakanı Muhammed bin Nayef'in Suudi Arabistan'dan çıkışının yasaklandığını ve sarayından çıkmasına izin verilmediğini yazdı. Nayif'in atamalar sonrası hiçbir resmi törende fotoğraf vermemesi bu iddiaları güçlendirmişti.

Kaynak: Timetürk