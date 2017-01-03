Sararmış dişlere elveda diyeceğiniz 3 malzemeli mucize

Malzemeler: Zerdeçal (toz halde), hindistancevizi yağı, nane yağı.

Bir kase alın ve içine öncelikle hindistan cevizi yağını koyun.Üzerine bir çay kaşığı kadar zerdeçalı ekleyin.Son olarak birkaç damla nane yaprağı yağını ilave edin.

Bu 3 malzemeyi kaşık yardımıyla karıştırın. Diş macununuza sürün ve fırçalayın. Günde birkaç kez dişlerinizi bu şekilde fırçalayın. Bir süre sonra dişlerinizdeki farklılığı hissedeceksiniz.

Bu yöntemi uzun süredir uygulayan ve memnun kalan Heather isimli bir blogger, “İlk günün sonuna dişinizde bir değişim farkedebilirsiniz de farketmeyebilirsiniz de. Ancak günde birkaç kez dişinizi bu karışımla fırçaladıktan bir hafta sonra değişimin kesinlikle farkına varacaksınız” dedi.