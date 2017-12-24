S.Arabistan'dan şaşırtan İsrail hamlesi

İsrail basını, S.Arabistan'ın İsrailli santranç oyuncularına vize vermediğini yazdı. İsrail basını daha önce, vize başvurularının kabul edilmesi halinde iki ülke arasında buzların eriyebileceğini belirtiyordu.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, internet sitesinde Suudi Arabistan'ın, İsrail Satranç Federasyonu'ndan 7 oyuncunun vize başvurusnu kabul etmediğini yazdı.

Satranç Federasyonu, 29 Kasım'da 7 oyuncunun Suudi Arabistan'a vize başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

'Buzlar erir' diyorlardı ama...

İsrail basınında başvurunun kabul edilmesinin, Suudi Arabistan ile İsrail arasında uzun yıllar süren düşmanlığın ardından buzların erimesinin ilk işaretleri olacağı aktarılmıştı.

Diplomatik ilişkisi bulunmuyor

Suudi Arabistan'ın İsrail ile hiçbir resmi ilişkisi bulunmuyor. Buna karşın son zamanlarda İsrail medyasında Suudi Arabistan ile gizli ilişkilerin bulunduğu ve ilişkilerin iyileştirildiği yönünde iddialar yer almıştı.