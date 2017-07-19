S.Arabistan'dan haddini aşan açıklama!

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Abdullah el Muallimi, Katar krizine yönelik yaptığı açıklamada Türkiye'ye ilişkin sert ifadeler kullandı. Associated Press haber ajansının aktardığına göre, el Muallimi, "Türkiye eğer Arap dünyasına gizli saklı girerek müdahale etmeye çabalıyorsa, bu dönem geçti" ifadesini kullandı.

13 MADDELİK LİSTE YERİNE, ESNETİLMİŞ 6 MADDELİK YENİ LİSTE

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’nin Katar’la ilişkileri kesmesinin ardından bugün Suudi Arabistan’ın BM Temsilcisi Abdullah el Muallimi, BM muhabirleriyle bir araya geldi. Dört ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından 5 Temmuz'da düzenlenen toplantıda alınan 6 karara Katar’ın da uyması gerektiğini söyleyen el Muallimi, terörle mücadele ve nefret söylemi gibi hamleleri içeren bu kararlara uymanın kolay olacağını ifade etti.

AMBARGOCU ÜLKELER "GERİ ADIM" ATTI

El Muallimi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamaları ise dikkat çekti. ABD merkezli New York Times gazetesi, el Muallimi'nin Katar merkezli El Cezire kanalının kapatılmasının şart olmadığı yönündeki sözlerini, "Katar'la ilişkilerini kesen ülkeler yumuşama sinyali veriyor" ifadesiyle yorumladı.

Körfez ülkelerinin bu yumuşama kararının ,ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Katar'a yaptığı ziyaret sonrası alması dikkat çekti. ABD ile Katar yapılan görüşmeler sonunda, "terörle mücadele mutabakatı" imzalamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN HADDİNİ AŞAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Muallimi, Türkiye'nin Katar krizindeki rolüne ilişkin de açıklamada bulundu.

Muallimi, "Türk kardeşlerimizin, Arap dünyasında gizli ya da belirli ölçüde istenmeyen bir (askeri) müdahale etme döneminin çoktan bittiğini anlaması lazım. Eğer Türkiye yapıcı bir rol oynamak istiyorsa bunu hoş karşılarız anca bu rolü askeri üsler ve askeri müdahale ile oynamak isterlerse bu verimli bir durum olmaz" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın BM Daimi Büyükelçisi, Türkiye'nin bu tip bir adım atmasının Arap dünyasındaki itibarına zarar vereceğini ifade etti.