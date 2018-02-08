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S.Arabistan'dan flaş İsrail iddiasına yanıt geldi!

Suudi Arabistan, Hindistan-İsrail arasında doğrudan yapılacak uçuşlara hava sahasını açtığı yönündeki söylentileri yalanladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:56
S.Arabistan'dan flaş İsrail iddiasına yanıt geldi!

Suudi Arabistan, Hindistan-İsrail arasında doğrudan yapılacak uçuşlara hava sahasını açtığı yönündeki iddiaları yalanladı.

HAVA SAHASINI KULLANMAYA İZİN VERMEDİ

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Sivil Havacılık Otoritesi, Suudi Arabistan'ın İsrail'e doğrudan uçuş için Hindistan'a ait Air India Hava Yolları'na hava sahasını kullanması yönünde hiçbir şekilde izin vermediğini belirtti.

HABER İSRAİL BASININDA ÇIKMIŞTI

İsrail'in Haaretz gazetesinin İsrail Sivil Havacılık Otoritesine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, Hindistan'ın Delhi kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e doğrudan uçacak Hindistan uçaklarına, sahasından geçme izni verdiği iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:56
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