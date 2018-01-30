Arabistan'dan flaş karar!

Suudi Arabistan'da geçen yıl yaz mevsiminde gerçekleşen yolsuzluk gözaltıları ve peşinden gelen tutuklamalar, bugün itibariyle sona erdi. Başkent Riyad'daki beş yıldızlı Ritz Carlton oteline konulan aralarında prensler ve bakanların da olduğu 300'den fazla kişinin tümü, serbest bırakıldı.

Reuters, serbest kalanlar arasında Bin Ladin kardeşlerin de olduğunu bildiriyor.

Bodrum tatilleriyle tanınan Prens Velid bin Tallal da hafta sonu beş yıldızlı hapishaneden dışarı çıkmıştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın arkasında olduğu gözaltı operasyonlarıyla hapse atılanlar, servetlerinin büyük çoğunluğunu devlete bırakarak serbest kalabildi.