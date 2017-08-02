Sara nöbeti geçiren şahıs yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında kaldırımda yürüyen sara hastası Zeynal Abidin Kızıldağ (48), nöbet geçirmesi dolayısıyla kaldırımdan yola düştü. Kaldırımdan yere düşen Kızıldağ, başından yaralandı. Yaralı adam olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.