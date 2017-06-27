Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DAEŞ'ten pes dedirten sapkınlık!

DEAŞ'ın beyinlerini yıkayıp ölüme gönderdiği intihar savaşçılarına 'Cennete Giriş Pasaportu' verdiği ortaya çıktı.

27 Haziran 2017 Salı 11:37
DAEŞ'ten pes dedirten sapkınlık!

Irak'ın Musul, Suriye'nin ise Rakka kentlerinde DEAŞ'ı çıkarmak için yapılan operasyonlarda, terörö örgütünün militanlarının beyinlerini yıkayıp'cennet' vaad ettiği sahte pasaportlar ortaya çıktı. Terör örgütü intihar savaşçılarına verdiği 'Cennet Pasaportları' bulundu.

CEHENNEME YOLCULUK YAPAMAZ

DEAŞ'ın intihar bombacılarına verdiği pasaportta' Bu pasaportun sahibi sadece cennete gidebilir. Pasaport sahibi cehenneme yolculuk yapamaz' ifadeleri yer alıyor.Herhangi bir isim yer almayan pasaportun hanelerinde şunlar görülüyor:

İsim: Müslüman

Baba adı: İslam

Anne adı: Takva

Doğduğu yer: Dünya

Meslek: Dünyaya İslam'ı yayma

Geçerli olduğu yer: Cennet

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 11:37
  1. DEAŞ
  2. GÜNCEL Haberleri
  • saddisaddi20 dk önce
    bu ahmaklar neden hep islam çoğrafyasında peyda olur?
  • Hy-hyHy-hy41 dk önce
    Schengenide varmı?
  • OsmnshnOsmnshn42 dk önce
    Ahmaklar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Kılıçdaroğlu'nun dublörü de yürüyor'
  1. 'Kılıçdaroğlu'nun dublörü de yürüyor'
  2. Kılıçdaroğlu'nun sözde 'adalet'..
  3. Tudor 8 oyuncuyu kapının önüne koydu
  4. Rakibinin peşini bir türlü bırakmadı,..
  5. Volkan yok pahasına imzayı attı
  6. Hollanda'dan flaş Srebrenitsa kararı!
  7. Evinde bir orduya yetecek kadar silah..
  8. Muhabir canlı yayında rüzgarla savruldu!
  9. Ertuğrul Sağlam'ın acı günü
  10. Bayramda trafik kazalarının bilançosu..
  11. Terör örgütü bütün silahlarını bıraktı
  12. Ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü
  13. Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor
  14. Kobani'den Türkiye'ye girerken..
  15. Demba Ba ve Moussa Sow kulüp sahibi oldu
  16. Aykut Kocaman yıldız oyuncuyu istiyor
  17. Ben Arfa için heyecanlandıran açıklama
  18. Arda Turan'a dev teklif!
  19. Burak Yılmaz ortalığı karıştırdı
  20. Aksaray'da otomobili taradılar: Ölü ve..
Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!