DAEŞ'ten pes dedirten sapkınlık!

Irak'ın Musul, Suriye'nin ise Rakka kentlerinde DEAŞ'ı çıkarmak için yapılan operasyonlarda, terörö örgütünün militanlarının beyinlerini yıkayıp'cennet' vaad ettiği sahte pasaportlar ortaya çıktı. Terör örgütü intihar savaşçılarına verdiği 'Cennet Pasaportları' bulundu.

CEHENNEME YOLCULUK YAPAMAZ

DEAŞ'ın intihar bombacılarına verdiği pasaportta' Bu pasaportun sahibi sadece cennete gidebilir. Pasaport sahibi cehenneme yolculuk yapamaz' ifadeleri yer alıyor.Herhangi bir isim yer almayan pasaportun hanelerinde şunlar görülüyor:

İsim: Müslüman

Baba adı: İslam

Anne adı: Takva

Doğduğu yer: Dünya

Meslek: Dünyaya İslam'ı yayma

Geçerli olduğu yer: Cennet