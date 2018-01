Sapkınlığın mimarı azgın azınlık

Her fırsatta İslami değerlere saldıran, Müslümanları kadına şiddet, erken yaşta evlilik ve ahlak dışı faaliyetlerle itham eden malum zihniyetin, Müslümanlara yönelttiği bütün sapkınlıkları kendilerinin yaptığı ortaya çıktı. Küçük yaşta evlilik, çocuk tacizi, kadına şiddet ve sarkıntılık olayları başta olmak üzere birçok ahlak dışı eylemde CHP zihniyetinin başrol oynadığı belirtildi.



Özellikle son dönemde Müslümanlara yönelik büyük bir kara propaganda yürüten ve mütedeyyin insanları ahlaksız faaliyetlerle özdeşleştiren azgın azınlığın, İslami kesime yönelttikleri bütün iğrençlikleri hayatlarının her noktasında büyük bir iştahla yapmaktan çekinmiyor. Karaman’daki bir sapık üzerinden Ensar Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Bakanı’na suçlamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli’nde ikamet eden yeğeni Hıdır Çakmak, 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 2011 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kılıçdaroğlu, sapık yeğeniyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Tekirdağ’ın CHP’li Saray Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilaver Perçin’in belediyede ekmeğini kazanmanın derdindeki memur Ö.T isimli kadını taciz ettiği medyaya yansımıştı. İkinci taciz skandalı ise CHP’li İzmir’in Dikili belediyesinde patlak verdi. İzmir Dikili’de CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Tosun’un zabıta personeli Deniz Canpolat’ı taciz ettiği etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

CHP’li Şafak Pavey’in daha 17 yaşındayken kendisinden onlarca yaş büyük bir İngiliz ile evlenmesi, erken yaşta kimlerin evlendiğini de gözler önüne serdi. Pavey’in bacaklarını kaybetmesinde yatan sebebinin de kendisinden onlarca yaş büyük eşinin kendisi terk etmesi sonucu intihar girişiminde bulunması olarak iddia edildi. Diyanet’e karşı algı operasyonu yürüten FETÖ’cülerin önemli kalemşörlerinden tutuklu Ahmet Altan da bir kadın dergisine verdiği röportajda ensest ilişkiyi savunmuştu. 1990 yılında CHP’nin Gaziantep Belediye Başkanlığı görevini yürüten Celal Doğan kurban keserek genelev açtırmıştı. CHP’li belediyeler LGBTİ’li sapkınlara her türlü lojistik desteği ve imkanı sağladı.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL

