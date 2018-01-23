‘Sapkınlığı’ Doğan ve sol medya köpürtüyor

Müslüman Anadolu milletinin ahlak temellerini dinamitleyen ve aile kavramını yerle bir eden sapkın eşcinseller, Aydın Doğan’ın sahip olduğu medya organları ve sol faşist gazetelerin sayfaları aracılığıyla iğrenç eylemlerinin propagandasını rahatlıkla yapabiliyor.



Özkök: “Eşcinsel arkadaş”



Hürriyet Gazetesi’nden Ertuğrul Özkök sıklıkla köşe yazılarında eşcinsellerin sapkınlık dolu hayatlarından kesitlere yer veriyor. “Eşcinsel arkadaş” başlıklı yazısında homoluk üzerine güzellemeler yapan Özkök, aleni bir şekilde ahlaksızlığın reklamını yapıyor. “Eşcinsel nasıl bir varlıktır? Kuşadası’nda gemiden el ele inen o insanlar mıdır? Kadın kıyafetinde, makyajlı, biraz, hatta birazdan da ağır bir kitch görüntü müdür?” diyerek adeta eşcinsellerin karanlık hayatını aydınlatan Özkök, “O daha ziyade sessiz, bizlerse daha gürültücü. O daha senyör, bizler ise biraz daha alelade” sözleriyle sapkın homoların normal insanlardan daha üstün meziyetleri olduğunu iddia ediyor.



Eşcinsel gencin mağdur olduğu yalanını ajite ediyor



Aydın Doğan’ın gözde beslemelerinden Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz ise Radikal’de çıkan “Eşcinsel genç için ailesi ‘vasi’ davası açmış” başlıklı haberinde eşcinsel bir gencin mağdur olduğu yalanını ajite edici cümlelerle okuyucularına aktarıyor.



“Homoluğun doğal olduğunu iddia ediyor”



Feminist kimliğin arkasına saklanarak erkek düşmanlığı yapan, Türk milletinin tamamına yakınını ahlaksızlıkla suçlayacak kadar haddini aşan Melis Alphan da sık sık sapkınları öven yazılar kaleme alıyor. Alphan, “Eşcinsel olduğumu anneme söyleyince”, “Bize göre Türkiye’de eşcinsel yok”, “Eşcinsel mülteci kafası kesilerek öldürüldü” başlıklı yazılarında homoluğun doğal olduğunu iddia ediyor.

KERİMCAN, ROL MODEL GÖSTERİLİYOR



Kerimcan Durmaz adlı eşcinselin Türk toplum yapısına uymayan davranışları da medya tarafından adeta allanıp pullanarak servis ediliyor.

Habertürk’ten Esin Övet, “Kerimcan’ın ailesini ayakta alkışlıyorum” başlıklı yazısında aleni şekilde homoluğun propagandasını yapıyor. Söz konusu yazıda, “Çünkü bir kişinin ailesi arkasında olursa ona hiçbir şey olmaz da ondan. Helal olsun ailesine. Hepsini ayakta alkışlıyorum” ifadeleriyle niyetini açıkça belli ediyor. Eşcinsel kimliğini saklamayan Oray Eğin de Habertürk’te yazılar kaleme alıyor. Her gün yüzbinlere ulaşan bir gazetede cinsel kimliği insan varoluşuna aykırı bir ismin yazması ise eşcinselliğin doğallaşmasına zemin hazırlıyor. Cumhuriyet’ten Müjde Yazıcı Ergin ise Kerimcan Durmaz’ı merkeze alan yazılar kaleme alıyor. Evrensel ve Birgün gibi terör bültenleri de sayfalarını sapkınların yaşadığı sözde sorunlara ayırarak homoluğu meşrulaştırıyor.

SAPKINLIK NORMALLEŞTİRİLİYOR

Kaleme aldığı her yazısı ahlaksızlığın propagandasından ibaret olan Ayşe Arman, Hürriyet’teki köşesini sürekli olarak sapkınların sözde sorunlarına ayırıyor. Arman, “Bakın bir eşcinsel Türkiye’de neler yaşar”, “Bir gay’le evlendim hayatım kaydı”, “Biseksüellik gay’ler için en büyük maske”, “Bir gay’in askerlik anıları: Güneşli havalarda, 50 faktör güneş kremi sürüyordum” başlıklı yazılarında aleni bir şekilde ahlaksız homoların propagandasını yapmaktan utanmıyor. Kaleme aldığı yazıların her satırında eşcinselliğin normal olduğu yalanını kelimelere döken Arman, ahlaki terörizmin gönüllü sözcülüğünü yapıyor.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL