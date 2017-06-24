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Sapkın yürüyüşe geçit yo  k!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, LGBTİ üyeleri tarafından 25 Haziran Pazar Günü yapılması planlanan yürüyüşe, izin verilmeyeceği bildirildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 15:39
Sapkın yürüyüşe geçit yo  k!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazıılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada LGBTİ üyeleri tarafından 25 Haziran 2017 Pazar günü saat 17.00'da İlimiz Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı'nda "Onur Yürüyüşü" adı altında bir yürüyüşe çağrı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu yürüyüş için çağrı yapılan Taksim Meydanı ve çevresi Valiliğimizce ilan edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları arasında bulunmamaktadır. Ayrıca Valiliğimize 2911 sayılı kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun bir başvuru yapılmamıştır. Bu arada yine sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir.

"İZİN VERİLMEYECEK"

Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda, düzenlenmek istenen yürüyüşün başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede bulunacak olan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan gün ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine izin verilmeyecektir. Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemeleri, Güvenlik güçlerinin bu hususta yapacağı çağrı ve uyarılara riayet ederek yardımcı olmaları önem arz etmektedir.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 15:39
  1. İstanbul Valiliği
  2. LGBTİ
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