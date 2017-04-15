AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Avcılar'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yarının büyük gün olduğunu belirterek, "Yarına hazır mı Avcılar? Yarın 15 Temmuz'da bu ülkenin demokrasisine, bayrağına, istiklaline kast eden alçaklara en kuvvetli şekilde sandıkta cevap vermeye var mısınız?" diye sordu.



Yıldırım, İstanbul'un gururları, gençlerin de gelecekleri olduğunu ama gençlere siyaseti çok görenlerin bulunduğunu söyledi.

"O beğenmediğiniz gençler, tankın önüne yattılar, bayrağı indirtmediler, ezanları dindirtmediler. Şimdi o gençler yarınki oylamayla birlikte, Türkiye'nin geleceğine de mührünü vuracak, siz isteseniz de istemeseniz de." diyen Yıldırım, Türkiye'nin, 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla, 80 milyon vatandaşıyla bir ve beraber olduğunu vurguladı.

Başbakan Yıldırım, İstanbul'u İzmir'e komşu yapacak İstanbul-İzmir Otoyolunun yapımının sürdüğünü dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte hizmet, işte İstanbul. Kanal İstanbul... İstanbul'un ikinci boğazı, Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali gerçek oluyor. İnşallah, daha çok işler yapacağız. Yeter ki şu önümüzdeki engelleri bir kaldıralım. 15 yıldır, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Eğer engeller olmasaydı, ne olurdu biliyor musunuz? Üç Türkiye bugün, beş Türkiye olacaktı. Neye rağmen biz bu hizmetleri yaptık? Kapatma davasına rağmen, elektronik muhtıraya rağmen, 17-25 Aralık yargı darbe girişimine rağmen, Ergenekon-Balyoz darbe girişimine rağmen ve nihayet alçak FETÖ'cuların 15 Temmuz darbe girişimine rağmen. Ama 15 yıl içerisinde darbeleri, tehditleri görüp şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık, milletle beraber her türlü alçaklığın karşısında dimdik durduk evelallah."

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu, Türkiye'yi onlara emanet edeceklerini ama gençlere siyaseti çok görenler, güvenmeyenlerin bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Bunlara gereken cevabı verecek miyiz? Çıkmış diyorlar ki 'eğer -evet- derseniz, hepinizi İzmir'den denize dökeceğiz.' Buna verilecek cevap yarın. Yarın, bunu söyleyenleri sandığa gömecek miyiz? Biz denize dökmeyiz, biz yanaklarından öperiz, merak etmesinler. Bizde düşmanlık yok, bizde nefret yok. Bizde sevgi var, bizde kardeşlik var. Bizde birlik ve beraberlik var." şeklinde konuştu.

Muhabir: Hatice Şenses Kurukız, Filiz Kınık, Andaç Hongur, Halil İbrahim Başer

Kaynak: AA