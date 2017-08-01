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Şaphane’de ceviz rekoltesi yüksek bekleniyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bu yıl cevizde yüksek rekolte beklendiği bildirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:43
Şaphane’de ceviz rekoltesi yüksek bekleniyor

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu ilçede devletin çiftçiye verdiği teşviklerle ceviz üretiminin her yıl artırıldığını belirtti.

Bilaloğlu, ’’Son yıllarda devletin verdiği teşviklerle çiftçilerimiz ana geçin kaynağı olan vişne ve kirazdan sonra ceviz üretimine de ağırlık veriyor. Özellikle son dönemde ceviz de ilçe genelinde yüksek rekolte beklentisi var. Çiftçilerimizi her alanda daha kazançlı işler için yönlendirme gayretinde olan devlet yetkililerimize sonsuz teşekkür ederim. Şaphane’de yetişen vişne ve kiraza alternatif ürün olarak cevize ağırlık verilmektedir. Sezonun başlamasına az bir zaman kalmıştır. Bu hususta köylerimizden Çamköy, Gaipler ve Karamanca köylerimizde yeni nesil sertifikalı cevizlerimiz yetiştirilmiş olup, ürün alınmaya başlanmıştır. Değirmendere ve Üçbaş köylerimizde eski yerli cevizlerimiz hayli yaygındır. Bu sene alçak kesimler don almasından dolayı ürün az olmuş yüksek kesimlerde ceviz rekoltesi oldukça iyidir. Cevizden de inşallah üreticimizin yüzü gülecektir’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:43
  1. Karaman
  2. Kütahya
  3. Şaphane
  4. Çamköy
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