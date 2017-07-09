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Sapanca Gölü’nde tehlikeye aldırış etmeden yüzüyorlar

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Gölbaşı Park’a gelen bazı vatandaşlar, Sapanca Gölü kıyılarındaki güvenliksiz yerlerde tehlikeye aldırmadan yüzerek yürekleri ağızlara getiriyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:59
Sapanca Gölü’nde tehlikeye aldırış etmeden yüzüyorlar

Hafta sonu sıcak havayı gören vatandaşlar, güneşin tadını çıkarmak için Arifiye ilçesinde bulunan Gölbaşı Park’a akın etti. ‘Gölde yüzmek tehlikeli ve yasaktır’ tabelasına aldırış etmeden bazı vatandaşların ve özellikle de çocukların serinlemek için Sapanca Gölü’ne girmeleri dikkat çekti.Belediye tarafından asılan ‘Gölde Yüzme Tehlikeli ve Yasaktır’ tabelasına aldırmadan yüzen kişiler tehlike oluşturmaya başlarken, duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar ise Sapanca Gölü’nde yüzmenin tehlikeli olduğunu belirterek, bu konuda duyarlı olunması gerektiğini dile getirdiler.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:59
  1. Sakarya
  2. Sapanca
  3. Gölbaşı
  4. Arifiye
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