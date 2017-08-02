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Santral inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı devam eden bir santralin iskelesinden düşen bir işçi hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:21
Santral inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Yasin A. isimli işçi, inşaat çalışması sırasında iskele üzerinde bir platformdan diğerine geçmeye çalışırken yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düştü. Talihsiz işçi olay yerinde can verdi. Yapılan incelemelerin ardından Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yasin A.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:21
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Soma
  3. İzmir
  4. Adana
  5. Manisa
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