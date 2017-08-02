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Santrafor ve stoper bu hafta bitiyor!

Kjaer'i Sevilla'ya sattıktan sonra alım gücü artan Fenerbahçe'de yöneticiler eteğindeki taşları dökmeye hazırlanıyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:59
Santrafor ve stoper bu hafta bitiyor!

Takım oyununa uyacak, kendine oynamayacak ve ekonomik bir golcü peşinde olan Fenerbahçe Yönetimi önümüzdeki günlerde bu transferi sonlandıracak.

Perez, Bacca ve Smolov'un yanı sıra listedeki diğer santrafor adayları arasından en doğru tercihi yapmak isteyen Fenerbahçe kiralık olarak veya bonservisi ile golcü transferini tamamlamayı hedefliyor.

Stoperde ise en güçlü aday Gustavo Gomez. Transfer listesindeki diğer stoper adaylar arasından seçilecek isim biraz da alınacak golcü ve oradan kalacak paraya endeksli olacak.

VALBUENA FORVET ARKASINA GEÇİYOR

Öte yandan piyasadaki 10 numaraların el yakan bedelleri nedeniyle Mathieu Valbuena'yı 10 numara mevkiine kaydırmayı planlayan  Aykut Kocaman bu durumda sol kanat transferi yaparak Fransız oyuncudan oyun kurucu olarak faydalanmayı düşünüyor. Valbuena'nın hareketli yapısı, sürati ve tecrübesinden dolayı 10 numara pozisyonunda düşenen Kocaman, hem sol kanat hem en önde oynayabilecek transfer ile gol yallarındaki sorunu çözmeyi planlıyor.

Mevcut kadrodaki Alper Potuk ve Mehmet Ekici ise orta alanda alternatif isimler olacak. İki isim gerektiğinde 8, gerektiğinde 8.5 numara oynayarak Valbuena'nın oyun içindeki yardımcı olacak. 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:59
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