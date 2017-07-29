Santos: Venezuela’da yapılacak oylamayı tanımayacağız

Venezuela’da yeni yasayı yazacak Kurucu Meclis üyelerinin belirlenmesi için pazar günü yapılacak seçimler hakkında Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, “Pazar günü yapılacak tartışmalı oylamayı tanımayacağız” dedi. Santos, Venezuela hükümeti tarafından atanan Kurucu Meclisin yasa dışı olduğunu belirterek, “Biz Kolombiya olarak oylamanın sonucunu tanımayacağız” dedi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı gösteriler ise Venezuela’da devam ediyor. Protestocular ve polis arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.