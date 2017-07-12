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Şantiye mutfağında dehşet!

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kırık köyü Sakızlık Mahallesi'nde bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:10
Şantiye mutfağında dehşet!

Domaniç’in Kırık köyü Sakızlık Mahallesi'nde taşeron bir firma tarafından işletilen magnezit taşı maden işletmesinde 4,5 yıldır aşçı olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Saniye Demir (34), aracı ile şantiye alanına gelen M.Y. ile yemekhane mutfağında tartışmaya başladı.

Kavgada M.Y., genç kadının boğazını bıçakla kesti. Saniye Demir olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı aracıyla kaçtı. Şantiyedeki işçiler durumu jandarmaya bildirdi. Kaçan şahıs, Tunçbilek beldesinde yakalandı.

Saniye Demir’in cesedi Domaniç Hastanesine götürülürken, zanlı M.Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:10
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