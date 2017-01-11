Şantaj iddialarına yanıt verdi!

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Görevi devralmasına 9 gün kalan seçilmiş ABD Başkanı Trump, BuzzFeed ve CNN’in hakkında ortaya attığı iddialara Twitter’dan yanıt verdi. “Rusya hiçbir zaman bana şantaj yapmaya çalışmadı. Rusya'yla hiçbir bağlantım yok” diye yazan Trump, “Nazi Almanyası’nda mı yaşıyoruz?” diye sordu.

NE İDDİA EDİLMİŞTİ?

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu devralacak Donald Trump'ın Rusya ile ilişkisine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed, Trump'ın Rus istihbarat ajanlarıyla bağlantısını içeren bir dosyayı ele geçirdi. Buzfeed'in teyit edilmemiş olduğunun altını çizdiği raporda iki çarpıcı iddia var.

Buna göre Donald Trump, uzun süredir Rusya tarafından destek ve yardım görüyor. Buna karşılık, Rusların elinde Trump'ın aşırı derecede müstehcen görüntüleri bulunuyor. Görüntülerin, Trump'ın Rusya'nın başkenti Moskova'daki otelinde, çok sayıda hayat kadınıyla beraber çekildiği ifade ediliyor.

TRUMP VE OBAMA DOSYAYI GÖRDÜ

Avrupa ve Amerika'daki muhabirlerinin konuyu ayrıntılı biçimde incelediğini belirten Buzzfeed, ancak dosyadaki bilgileri ne doğrulayabildiklerini, ne de yalanlayabildiklerini ifade etti. Raporun, 'muhtemelen' eski bir İngiliz istihbaratçısı tarafından hazırlandığı öne sürüldü.

CNN televizyonu, raporun iki sayfalık bir özetinin Başkan Barack Obama ve müstakbel halefi Donald Trump'a iletildiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANIYOR

Skandal iddası, ABD'de sosyal medyanın da bir numaralı gündemini oluşturuyor. Trump'la ilgili iddialar için 1970'lerdeki 'Watergate' skandalına istinaden, 'showergate' tabiri kullanılıyor.