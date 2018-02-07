Darbe girişimi gecesi Manisa Jandarma Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede tutuksuz sanıklardan eski başçavuş C.A. ile ilgili tanık beyanlarında yer alan ifadeler dikkati çekti.



Sıkıyönetim direktifini içeren mesajın gelmesi sonrası C.A'nın emrindeki askerlere "Şanslısınız lan ihtilal de gördünüz askerde", "Güçlü kimse ben onun yanındayım" dediği ve "Yarın çok kan dökülecek, gidin yatın uykunuzu alın" diye talimat verdiği belirtildi.

C.A.'nın aynı davada tutuklu olarak yargılanan Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'a da "2-3 tane gıcık olduğum adam var, hazır darbe olmuşken bunları da mı alsak" dediği iddia edildi. Astsubay, böyle bir ifadesinin olmadığını söyledi.

Davada yargılanan 7 sanığa, 'TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.