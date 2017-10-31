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Şanslı'dan kötü haber: Kurtarılamadı

Şarkışla ilçesinde ölmek üzereyken bulunan ve ''Şanslı'' adı verilen köpekten kötü haber geldi. Bir hayvanseverin yardımıyla bakımı yapılan köpek kurtarılamadı.

31 Ekim 2017 Salı 08:19
Şanslı'dan kötü haber: Kurtarılamadı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 20 Ekim günü açlıktan ölmek üzereyken bulunan Kangal cinsi köpek, Sivas'ta özel bir veteriner kliniğine getirildi. Burada tedaviye alınan ve 'Şanslı' ismi verilen köpeğe özenle bakıldı.

SON FOTOĞRAFLARI UMUT VERMİŞTİ

Kliniğe getirildiğinde 28 kilogram olan Şanslı'ya çok sayıda hayvansever yardım etti. Köpeğe, sağlıklı başka bir köpekten kan nakli de yapıldı. 3 gün önce gelen haber ve fotoğraflar, Şanslı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği yönünde umut vermişti. Ancak dün gece saatlerinde durumu kötüye giden 'Şanlı' tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin öldüğünü duyan hayvan severler büyük üzüntü yaşadı.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 08:19
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