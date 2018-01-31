Şansal Büyüka: 'Sneijder’in ölüsü bile daha iyiymiş'

Tudor’un kulakları çınlasın. Sneijder’in yerine daha fazla koşan, daha fazla mücadele eden, orta sahada patronluk yapacak bir futbolcu istemişti. O isim Belhanda oldu. Ama görüyoruz ki, “oynamıyor, koşmuyor” denilen Sneijder’in ölüsü bile şu görüntüsü ile Belhanda’dan daha iyiymiş.

1) Aykut Kocaman transfer döneminden önce Fenerbahçe ile anlaştı. Sanıyorum ki transferler doğal olarak hocanın bilgisi ve onayı alınarak yapıldı. Valbuena bilinmeyen bir futbolcu değil, dünya tanıyor. Yani Valbuena ayağında top tutuyorsa, kişisel oynuyorsa, savunmaya dönmüyorsa bu daha önceden de biliniyordu. O zaman Valbuena niye alındı? Fenerbahçe seyircisine bu transferle niye bu kadar büyük umutlar ve hevesler verildi? Niye yüksek bir kontrat yapıldı? Valbuena’nın kusurları varsa bunlar Fenerbahçe’de ortaya çıkmadı ki... Kırk yılın Valbuena’sı bu... Madem bu kusurları vardı ve biliniyordu, madem oynatmayacaktınız, almasaydınız o zaman...

2) Valbuena’nın ayağında çok top tuttuğu doğru... Ancak aynı alışkanlık Aatıf’ta yok mu? İstatistikleri merak ediyorum, Aatıf’ın kaç top kaybı var, Valbuena’nın ne kadar var? Hiç olmazsa Valbuena gol atıyor, attırıyor, duran topu iyi kullanıyor. Çok az oynamasına rağmen Visca’dan sonra Süper Lig’in en fazla asist yapan oyuncusu...

3) Valbuena, Fenerbahçe golü yiyip beraberliğe düştükten, golü yiyip yenik duruma düştükten sonra “Kurtarıcı” olarak sahaya sürülüyor ve oynadığı kısa süreye rağmen o “kurtarıcı” görevini başarıyla yapıyorsa niye normal sürelerde sahada yer almıyor? Valbuena’nın oynaması için Fenerbahçe’nin mutlaka zora, sıkıntıya mı düşmesi gerekiyor?

Kaynak:Milliyet