Şanlıurfa’ya modern taksi durakları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, taksi duraklarını estetik, fonksiyonel ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ile ilçelerde yapımı tamamlanan 25 taksi durağı halkın hizmetine sunulurken, modern duraklar vatandaşlardan tam not aldı.

İçerisinde mutfak ve lavabosu bulunan taksi durakları sayısının 32’ye çıkarılması için proje çalışmaları devam ederken, taksici esnafı da turizm şehri Şanlıurfa’ya yakışan durakların kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.

Başkan Çiftçi’den taksicilere ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Genel Sekreter Abdulkadir Açar, yapımı tamamlanan duraklarda inceleme yapmak için taksici esnafını ziyaret etti. Buhara Mahallesindeki Kurtuluş parkında yer alan Derya taksi durağındaki esnafı ziyaret eden Başkan Çiftçi, yapılan durak çalışmalarıyla ilgili esnafa bilgiler verdi.

Şanlıurfa’nın her alanda gelişmesi için projeler ürettiklerini belirten Başkan Çiftçi, durakta yaptığı değerlendirmesinde, "Hedefimiz tüm taksi duraklarımızı tamamıyla Büyükşehir Belediyesi olarak yenilemektir. Taksi durakları şehir için önemli noktada yer alıyor. Buradaki kaliteyi bizim artırmamız gerekiyor. Gerek çalışan esnafımız, taksi sahibi olan kardeşlerimiz ve gerekse onların hizmet vermiş olduğu hizmetle Şanlıurfa’da memnuniyet sağlayacağız. Şanlıurfa, bir kültür ve turizm şehridir. Büyükşehir Belediyesi olarak 32 taksi durağı planladık ve 25 taksi durağını bitirdik. 7 taksi durağının yapımına kısa süre sonra başlayacağız. Hedefimiz tüm taksi duraklarının yerini sabitleştirmektir. Taksi duraklarının niteliklerini artırmak ve yine durak sistemi içerisinde taksicilerin de araçlarını yenilemesiyle, parkometreyi düzenlemeyle Şanlıurfa’da rahatlıkla bir bayanın, bir ailenin gelip gönül taksiyi kullanabileceği bir noktaya getirmemiz lazım. 25 taksi durağımızın esnafımıza ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Daha önce baraka tarzı duraklarda vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatan esnaf ise yeni durakların yapımında emeği geçen belediye yetkililerine teşekkür etti.