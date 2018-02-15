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Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Tandoğan istifa etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Tandoğan, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa etti.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:06
Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Tandoğan istifa etti

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Ali Tandoğan ile yollar ayrıldı. Tandoğan, üst üste alınan Ottocool Karagümrük ve Konya Anadolu Selçukspor mağlubiyetlerinin ardından istifa kararı aldı.
 
Şanlıurfaspor Yönetim Kurulunun, Tandoğan'ın istifasını kabul ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:06
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