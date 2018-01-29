Şanlıurfaspor'ın zirve yürüyüşü devam ediyor

Beyaz Grup’ta düşme potasında yer alan Nazilli Belediyespor evinde zirve hesapları yapan Şanlıurfaspor’a 2-1 yenilerek çıkışa geçemedi. Maçın 21’inci dakikasında Fatih’in golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakalayan Nazilli Belediyespor, 35’inci dakikada Halil’in golüne engel olamadı. Şanlıurfaspor 47’nci dakikada Artun’un sayısıyla galibiyete uzandı. Bu sonuçla 11 puanda kalan Ege ekibi ateş hattında yer alırken, 36 puana yükselen Şanlırufaspor zirve yarışını bırakmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik operasyonuna destek vermek için iki takım sahaya, “Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız” pankartıyla sahaya çıktı.

