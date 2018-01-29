Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şanlıurfaspor'ın zirve yürüyüşü devam ediyor

Ali Tandoğan yönetimindeki Şanlıurfaspor'ın zirve yürüyüşü devam ediyor.Nazilli Belediyespor’u 2-1 yenerek puanını 36 yaptı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:18
Şanlıurfaspor'ın zirve yürüyüşü devam ediyor

Beyaz Grup’ta düşme potasında yer alan Nazilli Belediyespor evinde zirve hesapları yapan Şanlıurfaspor’a 2-1 yenilerek çıkışa geçemedi. Maçın 21’inci dakikasında Fatih’in golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakalayan Nazilli Belediyespor, 35’inci dakikada Halil’in golüne engel olamadı. Şanlıurfaspor 47’nci dakikada Artun’un sayısıyla galibiyete uzandı. Bu sonuçla 11 puanda kalan Ege ekibi ateş hattında yer alırken, 36 puana yükselen Şanlırufaspor zirve yarışını bırakmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik operasyonuna destek vermek için iki takım sahaya, “Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız” pankartıyla sahaya çıktı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 12:18
  1. Şanlıurfaspor
  2. Ali Tandoğan
  3. nazilli belediyespor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternetle Tek Kültür, Tek Devlet, Tek Millete Doğru
    1. İnternetle Tek Kültür, Tek Devlet, Tek..
    2. Altınları paylaşamayan dolandırıcılar..
    3. İşte Ibrahimovic'in yeni takımı
    4. Alanyaspor'a yıldız futbolcusundan..
    5. Hastane kantininde dehşet!
    6. İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası..
    7. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili..
    8. Erman Toroğlu: O golü atamayacaksan..
    9. Aykut Kocaman'dan flaş transfer isteği
    10. Şanlıurfaspor'ın zirve yürüyüşü devam..
    11. Kastanmonuspor 4 maç aradan sonra..
    12. Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!
    13. İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    14. Hükümetten önemli açıklama! Akıl karı..
    15. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: YPG hap..
    16. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaçak..
    17. Sivas'ta 56 köy yolunda ulaşıma kar..
    18. İdlib'de pazar yerine saldırı: 11 ölü,..
    19. Flaş gelişme! Fransa'nın dev..
    20. Trabzonspor galibiyeti unuttu
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Trump 'Bizim Menbiç'te askerimiz var' deyince Erdoğan...
    Trump 'Bizim Menbiç'te askerimiz var' deyince Erdoğan...
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...