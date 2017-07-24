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Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi

TFF 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan'la anlaşmaya vardığını açıkladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:41
Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor, Teknik Direktör Ali Tandoğan ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Ali Tandoğan'ın getirildiği bildirildi.

Kulüp Başkanı Emin Yetim'in görüştüğü Tandoğan'ın, ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Şanlıurfaspor, 13 Haziran'da sözleşme imzaladığı Teknik Direktör Taşdemir ile 22 Temmuz'da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:41
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