Şanlıurfa’nın yöresel yemekleri yaşatılacak

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde ŞURKAV, Çevre Koruma Vakfı ve İŞKUR işbirliği ile uygulanan, 15 kursiyerin katıldığı Yöresel Ev Yemeklerinin Yaşatılması projesi kapsamında hazırlanan Şanlıurfa’ya özgü yöresel yemekler, turizm sektörü temsilcilerine sunuldu ve basına tanıtıldı. ŞURKAV’ın Balıklıgöl platosunda yer alan Kültür Evinde gerçekleşen sunuma, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ŞURKAV II. Başkanı Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, ŞURKAV Müdürü Şükrü Üzümcü, turizm firmaları ve otellerin temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

ŞURKAV Müdürü Şükrü Üzümcü’nun proje sunumu ve yemek ikramının ardından usta aşçı Hatice İnan gözetiminde kursiyerlerin hazırladığı 50’den fazla yöresel yemeğin tanıtımına geçildi. Burada konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, turizm sektörünün talebi olan aşçı ve aşçı yardımcısı sayısına ulaşılana kadar bu tür projeleri destekleyeceklerini belirterek, fast food kültürüne karşı yöresel yemeklerin desteklenmesinin de önemine vurgu yaptı. Son neslin, fast food denen sağlıksız, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yemek kültürü ve sağlıksız gıda bombardımanı altında büyüdüğünü ifade eden Vali Erin, “Gençlerimizi, çocuklarımızı daha sağlıklı gıdalarla ve bizim geçmişimizden bugünlere taşıyıp getirdiğimiz ancak unutulmaya çalışılan güzel yemekleri tekrar toplumun, ailemizin, evimizin içerisine sokmamız gerekiyor” dedi.

Kaliteli ve profesyonelce hazırlanan ürünlerin kendi talebini oluşturacağına işaret eden Vali Erin, “Zenginleşme ve refah artışıyla birlikte insanlar daha güzel ve farklı damak tatlarının peşindeler. Sadece geleneksel tatları tatmak için dünyada yer değiştiren milyonlarca insan var. Bunları iyi takip etmek, buraya akışını sağlamak gerekiyor. Dışarıdan gelen, bu lezzetleri tatmak isteyenlere sağlıksız, hijyene uymayan, kalitesiz ürün sunarsanız tutturamazsınız. Sarf ettiğiniz emek de boşa gider” şeklinde konuştu.