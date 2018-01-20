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Şanlıurfa'daki trafik kavgasında pes dedirten olay

Şanlıurfa’da trafikte kavga eden sürücülerden biri diğer sürücünün otomobilinin üzerine çıkıp, arabanın ön camını kırdı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:13
Şanlıurfa'daki trafik kavgasında pes dedirten olay

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki bir sürücü, trafikte kavga eden iki sürücüyü görünce cep telefonuyla kaydetti. Kavgada sinirlerine hakim olamayan sürücülerden biri, diğerinin kullandığı otomobilin üzerine çıkarak tekmelerle ön camına vurmaya başladı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşlar, öfkeli sürücünün kolundan tutup aşağı indirirken otomobilin ise ön camı kırıldı. Aşağı inen öfkeli sürücü kavga etmeye devam ederken kaydı alan sürücü ise yoluna devam etti.

Kavganın maddi hasarlı bir kaza nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:13
  1. Şanlıurfa
  2. trafik kavgası
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