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Şanlıurfa’daki market saldırısı İngiliz basınında

Şanlıurfa’da bir marketin güvenlik kamerası görüntüleri İngiliz Daily Mail gazetesine haber oldu. Gazete markete silahlı saldırı olayını “Cesur dükkan sahibi silahlı saldırganı domatesle kaçırdı” başlığıyla duyurdu.

Şanlıurfa’daki market saldırısı İngiliz basınında
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:12

Habere göre Mehmet Tosun’a ait bir market gündüz vakti elinde tüfekle gelen bir adam tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan Mehmet Tosun’un kız kardeşinin eski kocasıydı. Hedefte de dükkan değil aslında dükkan sahibi vardı.

Daily Mail gazetesi olayı ‘Cesur dükkan sahibi silahlı saldırganı domateslerle geri püskürttü’ şeklinde verdi.  Haberde "Mehmet Tosun dükkanına gelen eski damatları tarafından silahla tehdit edilince, kendine acilen bir silah bulmalıydı. An yakında duran domatesleri durmadan adama fırlattı. Cesur dükkan sahibi adeta domates yağmuruna tutulan Mahmut P.’yi böyle kaçırdı." ifadeleri yer aldı.

Gazete olayın sosyal medyada yayınlanmasının ardından izlenme rekorları kırdığını belirtti.

 

Milliyet

 
Etiketlerdaily mailşanlıurfadomatessilahmarket
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:12
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