Şanlıurfa’daki market saldırısı İngiliz basınında

Habere göre Mehmet Tosun’a ait bir market gündüz vakti elinde tüfekle gelen bir adam tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan Mehmet Tosun’un kız kardeşinin eski kocasıydı. Hedefte de dükkan değil aslında dükkan sahibi vardı.

Daily Mail gazetesi olayı ‘Cesur dükkan sahibi silahlı saldırganı domateslerle geri püskürttü’ şeklinde verdi. Haberde "Mehmet Tosun dükkanına gelen eski damatları tarafından silahla tehdit edilince, kendine acilen bir silah bulmalıydı. An yakında duran domatesleri durmadan adama fırlattı. Cesur dükkan sahibi adeta domates yağmuruna tutulan Mahmut P.’yi böyle kaçırdı." ifadeleri yer aldı.

Gazete olayın sosyal medyada yayınlanmasının ardından izlenme rekorları kırdığını belirtti.

Milliyet