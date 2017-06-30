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Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 12:21
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale yolunun Abdurrahman Dede Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.’nın kullandığı 63 VB 521 plakalı hafif ticari araç, ara yoldan anayola çıkmaya çalışan İsmail A.’nın kullandığı 63 SD 039 plakalı otomobile çarparken Mustafa K.’nin kullandığı 63 B 2160 plakalı hafif ticari araç ise kaza yapan araçlara çarptı. Kazada ticari araç sürücüleri Mustafa K., Mehmet A. yara almazken, otomobilin sürücüsü İsmail A. ile her üç araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:21
  1. Şanlıurfa
  2. Mehmet Akif İnan
  3. Akçakale
  4. Ab
  5. Akça
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