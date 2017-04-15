Şanlıurfa’da yeşil biberde rekor düşüş

Şanlıurfa Hal Pazarında geçen hafta 16 liraya kadar yükselen yeşil biberin fiyatı 4 liraya kadar düştü. 5 liraya kadar yükselen patlıcan ise tezgahlarda 3 liraya satılıyor. Domates ise geçtiğimiz haftaya göre bir buçuk lira yükselerek 4 lirayı bulurken kırmızı biber ise 12 liradan satılıyor.

Fiyatların zaman zaman yükselip düştüğünü söyleyen hal pazarı esnafı, en büyük artışın domates ve kırmızı biberde yaşandığını belirtti. Buna rağmen her yıl yüksek fiyata satılan patlıcanın son günlerde düştüğünü söyleyen pazar esnaflarından Mustafa Tok, geçiş dönemi olduğu için ileriki günlerde fiyatlarda düzelme olacağını ifade ederek, "Şu anda kırmızı biber fiyatları yüksek görünüyor. Yeşili ucuzladı. Patlıcanda düşüş var. Patlıcanda şu anda yükseliş var. Bir bakkala gittiğiniz zaman bir domates 3 lira, 5 lira denildiği zaman insan alıp satmakta zorlanıyor. Biberin kolisi 120 liraya kadar çıkabiliyor ama genel anlamda fiyatlarda düşüş var" dedi.