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Şanlıurfa'da yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir evde çıkan yangında biri bebek 3 çocuk yaşamını yitirdi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:48
Şanlıurfa'da yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti

Siverek'te  bir evde çıkan yangında biri bebek 3 çocuk yaşamını yitirdi. Yangın, Sabah erken saatlerde Siverekin Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Menek'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler uykuda olan 6 aylık Ahmet, 2 yaşındaki Mustafa ve 3 yaşındaki Bedriye'nin ölümüne neden oldu. Bu sırada hayvanlarını yemleyen Menek çiftinin durumu fark etmesiyle çağırılan itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından 3 kardeşin cesedine ulaşıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:48
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