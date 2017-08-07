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Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 kişi yaralı

Şanlıurfa’da pikabın minibüse yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:55
Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 kişi yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nde yaşandı. Akçakale -Mardin yolu köprülü kavşağının altında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 DU 740 plakalı pikap, Emrah G.’nin kullandığı 63 S 1502 plakalı minibüse yandan çaptı. Kaza nedeniyle minibüs yan yatarken pikap ise refüje çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 7 kişi ile pikaptaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:55
  1. ŞANLIURFA
  2. TRAFİK KAZASI
  3. MİNİBÜS
  4. YARALI
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