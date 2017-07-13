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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:51
Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut Akgül'ün kullandığı otomobil, Hilvan-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresindeki kavşakta, Mahmut Beyret yönetimindeki traktör ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ahmet ve Özlem Kaya, Ayşe Akgül ile Yonca Sönmez yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:51
  1. Şanlıurfa
  2. Mesut Akgül
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