Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut Akgül'ün kullandığı otomobil, Hilvan-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresindeki kavşakta, Mahmut Beyret yönetimindeki traktör ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ahmet ve Özlem Kaya, Ayşe Akgül ile Yonca Sönmez yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.