Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 63 UB 955 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen 63 B 7948 ve 63 VB 219 plakalı otomobile çarptı. İki otomobile çapan kamyon daha sonra refüjde bulanan aydınlatma direğine çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 sürücüyü olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.