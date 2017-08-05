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Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önündeki 2 otomobil ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:05
Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 63 UB 955 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen 63 B 7948 ve 63 VB 219 plakalı otomobile çarptı. İki otomobile çapan kamyon daha sonra refüjde bulanan aydınlatma direğine çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 sürücüyü olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:05
  1. Şanlıurfa
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