Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Karaköprü İlçesine bağlı Maşuk TOKİ Mahallesinde meydana geldi. 66 AY 244 plakalı otomobil 63 BA 261 plakalı ticari araç ile çarpıştı.Çarpışmanın 2 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine götürerek burada tedavi altına aldı.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.