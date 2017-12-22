Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22 Aralık 2017 Cuma 16:50
Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Karaköprü İlçesine bağlı Maşuk TOKİ Mahallesinde meydana geldi. 66 AY 244 plakalı otomobil 63 BA 261 plakalı ticari araç ile çarpıştı.Çarpışmanın 2 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine götürerek burada tedavi altına aldı.
Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:50
  1. şanlıurfa
  2. karaköprü
  3. trafik kazası
  4. yaralı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
    1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    10. Lider, Adana'da yara aldı
    11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
    20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi